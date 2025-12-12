Pragmata ha una data di uscita e una demo, uscirà anche su Nintendo Switch 2

Di recente Capcom ha parlato del tema alla base della storia di Pragmata , dicendo che non sapeva sarebbe diventato un argomento scottante.

Non è finita qui: Pragmata avrà una demo su PS5, Xbox Series X|S e Nintendo Switch 2 che consentirà di provare l'esperienza in anteprima, e che a quanto pare potrà essere scaricata già nelle prossime ore.

L'annuncio è arrivato nel corso del pre-show dei The Game Awards, con un trailer che ha mostrato il protagonista dell'avventura e la sua piccola compagna alle prese con diversi nemici, fra cui anche un enorme boss che si mostra negli istanti finali del video.

Pragmata ha una data di uscita ufficiale : il nuovo titolo sviluppato da Capcom sarà disponibile a partire dal 24 aprile e uscirà anche su Nintendo Switch 2 in contemporanea con le versioni PC, PS5 e Xbox Series X|S.

L'attesa sta per finire

Pragmata è stato classificato in Corea nelle scorse ore, dunque era lecito attendersi un annuncio relativo alla data di uscita durante i The Game Awards, e la previsione si è puntualmente avverata: come detto, il gioco sarà disponibile a partire dal 24 aprile su PC, PS5, Xbox Series X|S e Nintendo Switch 2.

Per lungo tempo avvolto dal mistero, il nuovo progetto targato Capcom ci metterà al comando di Hugh Williams, un operatore che viene inviato per indagare su cosa sta accadendo a una struttura lunare e si ritrova insieme alla piccola Diana.

Nonostante l'aspetto di una bambina, Diana è una Pragmata: una potente ginoide capace di hackerare sistemi nemici e ambientali, e che aiuterà l'uomo a superare le inaspettate difficoltà di una missione che si rivela subito molto pericolosa.