Pragmata è stato classificato in Corea del Sud: presto Capcom svelerà la data di uscita ufficiale?

Sono passati più di cinque anni dall'annuncio di Pragmata , action‑adventure e nuova IP di Capcom, ma sembra che l'attesa sia quasi finita. Come segnala Gematsu, il titolo è stato recentemente classificato dal GRAC (Game Rating and Administration Committee), l'ente di valutazione dei videogiochi della Corea del Sud.

Appuntamento ai The Game Awards?

Naturalmente, non si tratta di una scienza esatta, ma spesso la classificazione da parte di un ente ufficiale anticipa nuove informazioni che vengono condivise nei giorni o nelle settimane successive. Inoltre, dopo una lunga serie di rinvii e un periodo di silenzio quasi totale, Pragmata è tornato a mostrarsi nei mesi scorsi, apparendo in buona forma e con tanto di demo pubbliche durante le ultime manifestazioni. Considerando che l'uscita è prevista per il prossimo anno, tutto lascia pensare che lo sviluppo sia ormai in fase avanzata, al punto da poter fissare una data di lancio precisa.



Al momento X/Twitter ha dei problemi e non è possibile caricare il post

In quest'ottica, non è da escludere che Capcom possa scegliere i The Game Awards 2025, in programma l'11 dicembre, come palcoscenico: una vetrina perfetta e che è stata già utilizzata in passato dalla compagnia giapponese per annunci di grossa portata. Staremo a vedere.