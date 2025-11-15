Super Mario Mario Galaxy – Il Film si mostra in un nuovo poster ufficiale dal sapore messicano

Dopo il nuovo trailer pubblicato pochi giorni fa, ora Nintendo stuzzica i fan dell'idraulico più famoso di sempre, mostrando un nuovo poster ufficiale di Super Mario Galaxy - Il Film.

La nuova immagine mostra Mario e Luigi a Toastalandia, una location già intravista nell'ultimo filmato. Si tratta di villaggio turistico situato nel Regno delle Sabbie e abitato da scheletri decorati e vestiti con poncho e sombrero che ricordano i Calavera della cultura messicana. Sullo sfondo si può vedere la gigantesca Piramide Capovolta, una piramide fluttuante e con la punta rivolta verso il basso, principale meta turistica e sede del tempio di Sganassotec.