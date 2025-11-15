Super Mario Mario Galaxy – Il Film si mostra in un nuovo poster ufficiale dal sapore messicano

Dopo il nuovo trailer pubblicato pochi giorni fa, ora Nintendo stuzzica i fan dell'idraulico più famoso di sempre, mostrando un nuovo poster ufficiale di Super Mario Galaxy - Il Film.
La nuova immagine mostra Mario e Luigi a Toastalandia, una location già intravista nell'ultimo filmato. Si tratta di villaggio turistico situato nel Regno delle Sabbie e abitato da scheletri decorati e vestiti con poncho e sombrero che ricordano i Calavera della cultura messicana. Sullo sfondo si può vedere la gigantesca Piramide Capovolta, una piramide fluttuante e con la punta rivolta verso il basso, principale meta turistica e sede del tempio di Sganassotec.
C'è un po' tutto il franchise di Super Mario?
Come forse già saprete, questa ambientazione non proviene da uno dei due Super Mario Galaxy, bensì da Super Mario Odyssey del 2017. In realtà nel trailer si intravedono anche dei riferimenti a Super Mario Sunshine e Wonder, come ad esempio la scena in cui Peach combatte i Ninji e l'aspetto di Bowser Jr..
L'idea dunque è che probabilmente il film andrà a pescare dai giochi più amati con protagonista Super Mario. Del resto rappresenta l'"evento principale" della celebrazione del 40° anniversario del franchise, come svelato durante il Nintendo Direct di settembre.
Prima di lasciarvi, vi ricordiamo che Super Mario Galaxy - Il Film debutterà nelle sale cinematografiche italiane il 1° aprile 2026.