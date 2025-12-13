Svelati i requisiti della versione PC di Pragmata: sono accessibili ma c'è Denuvo

Con il lancio della demo e l'apertura dei preordini, Capcom ha pubblicato i requisiti minimi e consigliati della versione PC di Pragmata.

Per giocare a 1080p e 60 fps con il preset "Bilanciato" è sufficiente una GPU RTX 2060 Super o una RX 6600, abbinata a un Intel i7-8700 o a un Ryzen 5 5500. Non è ancora chiaro quale sia la configurazione ideale per risoluzioni e impostazioni grafiche più elevate, ma almeno sulla carta i requisiti risultano piuttosto accessibili.

La nota dolente riguarda la presenza di Denuvo: una scelta prevedibile, considerando che Capcom lo utilizza in quasi tutti i suoi titoli, ma che continua a essere malvista da molti giocatori per il possibile impatto negativo sulle prestazioni.