Svelati i requisiti della versione PC di Pragmata: sono accessibili ma c'è Denuvo

Con il lancio della demo e l'apertura dei preordini, Capcom ha pubblicato i requisiti minimi e consigliati della versione PC di Pragmata.
Per giocare a 1080p e 60 fps con il preset "Bilanciato" è sufficiente una GPU RTX 2060 Super o una RX 6600, abbinata a un Intel i7-8700 o a un Ryzen 5 5500. Non è ancora chiaro quale sia la configurazione ideale per risoluzioni e impostazioni grafiche più elevate, ma almeno sulla carta i requisiti risultano piuttosto accessibili.
La nota dolente riguarda la presenza di Denuvo: una scelta prevedibile, considerando che Capcom lo utilizza in quasi tutti i suoi titoli, ma che continua a essere malvista da molti giocatori per il possibile impatto negativo sulle prestazioni.
Pragmata sarà disponibile tra pochi mesi
Di seguito abbiamo elencato i requisiti minimi e raccomandati di Pragmata:
Minimi - 1080p a 45 fps con preset "Prestazioni"
- Sistema operativo: Windows 11 (64 bit)
- Processore: Intel Core i5-8500 / AMD Ryzen 5 3500
- Memoria: 16 GB di RAM
- Scheda video: NVIDIA GeForce GTX 1660 6GB / Radeon RX 5500 XT 8GB
- DirectX: Versione 12
- Rete: Connessione internet a banda larga
- Memoria: 40 GB di spazio disponibile (SSD consigliato)
Consigliati - 1080p a 60 fps con preset "Bilanciato"
- Sistema operativo: Windows 11 (64 bit)
- Processore: Intel Core i7-8700 / AMD Ryzen 5 5500
- Memoria: 16 GB di RAM
- Scheda video: NVIDIA GeForce RTX 2060 Super 8GB / Radeon RX 6600 8GB. AMD Radeon RX 6700 XT 12GB o NVIDIA GeForce RTX 3060 12GB necessarie per supportare il ray tracing
- DirectX: Versione 12
- Rete: Connessione internet a banda larga
- Memoria: 40 GB di spazio disponibile
Vi ricordiamo che Pragmata sarà disponibile a partire dal 24 aprile, anche su PS5, Xbox Series X|S e Nintendo Switch 2.