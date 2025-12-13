La doppiatrice di Lara Croft per i due nuovi Tomb Raider è stata svelata: sentiamo la sua voce

In entrambi i casi la protagonista avrà un doppiaggio e ora sappiamo chi sarà a dare la voce a Lara: Alix Wilton Regan , già nota nel mondo videoludico per diversi ruoli, compreso quello di Alt Cunningham in Cyberpunk 2077.

Lara Croft si prepara a tornare, come annunciato durante i recenti The Game Awards. Crystal Dynamics e Flying Wild Hog stanno infatti lavorando a ben due titoli, attesi per il 2026 e il 2027. Parliamo rispettivamente di Tomb Raider: Legacy of Atlantis (remake della prima avventura di Lara Croft) e Tomb Raider: Catalyst (un nuovo capitolo).

La voce di Alix Wilton Regan

In un comunicato stampa, Amazon Games ha dichiarato che "la dinamica interpretazione di Lara da parte di Regan infonde nuova energia e profondità all'eroina più iconica dei videogiochi, segnando una nuova era nella serie Tomb Raider".

E parlando su Instagram, la star ha affermato che "essere stata scelta per interpretare la nuova Lara Croft è il momento più importante della mia carriera fino ad oggi e ha superato anche i miei sogni più sfrenati".

Diteci, cosa ne pensate della voce di Regan, vi sembra adeguata per una Lara Croft matura ed esperta? Sempre ammesso che i giochi vengano doppiati in italiano, fate conto di viverli in lingua originale o in versione doppiata?

Segnaliamo anche che Tomb Raider: Legacy of Atlantis è ancora lontano ma Amazon offre già un costume gratis per Lara Croft.