Il nuovo livello di Clair Obscur: Expedition 33 include citazioni a vari famosi GDR

Tra le novità di questo update c'è anche il livello "Bozze di Verso" (Verso's Drafts, in originale). Si tratta di un'area extra molto colorata e piena di vita, ma soprattutto densa di citazioni a famosi RPG giapponesi , che sono stati la fonte di ispirazione per il team francese Sandfall Interactive.

Clair Obscur: Expedition 33 è l'incontrastato dominatore dei The Game Awards. Un po' tutti se lo aspettavano, forse persino gli autori che hanno reso immediatamente disponibile come ringraziamento un aggiornamento gratuito per il GDR.

Gli easter egg di Clair Obscur: Expedition 33

Come potete vedere nel brevissimo (e un po' caotico) video qui sotto, nel nuovo contenuto di Clair Obscur: Expedition 33 possiamo vedere una serie di testi che appaiono sullo schermo quando certi nemici attaccano.

Si tratta di frasi come "You'll never see it coming" (proveniente da Persona 5), "A test of your reflexes" (da Final Fantasy 14) e "I'm really feeling it" (da Xenoblade Chronicles). Si tratta di piccole citazioni simpatiche, che i fan hanno rapidamente notato e apprezzato. Per chiarezza, la musica di Persona 5 e i doppiaggi originali sono stati aggiunti in montaggio da chi ha realizzato il video.

Non è la prima volta che succede, però, dato che anche il gioco base di Clair Obscur era pieno di riferimenti simili ai giochi di ruolo del passato. Tra questi c'erano abilità e attacchi nemici chiamati "Shadow Bringer" e "Stormblood", entrambi nomi di espansioni di Final Fantasy 14.

Ricordiamo poi che il team di Clair Obscur: Expedition 33 ha svelato i costi di sviluppo: sono sorprendentemente bassi.