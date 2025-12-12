Solasta 2 ha una data di uscita, annunciata con un trailer ai The Game Awards 2025

Sviluppato da Tactical Adventures, Solasta 2 è stato protagonista anche di una demo gratuita che ha consentito di provarne l'inizio, destando una notevole attenzione negli appassionati del genere.

Il gioco sarà dunque disponibile il 12 marzo 2026 , come riferito nel video riportato qui sotto, che mostra anche qualcosa della storia e del gameplay del gioco di ruolo, seguito di Solasta: Crown of the Magister, che venne annunciato peraltro proprio un anno fa nel corso dei The Game Awards 2024.

Il nuovo trailer di Solasta 2

Si tratta di un gioco di ruolo classico con azione a turni inquadrato con una visuale isometrica, basato sul set di regole di SRD e che consente la costruzione di party di quattro personaggi assortiti per esplorare il continente di Neokos e prendere parte a una storia alquanto profonda e complessa.

Solasta II mantiene la promessa di offrire un gameplay basato sul gioco di ruolo da tavolo più famoso al mondo. Prepara i tuoi incantesimi, sferra quell'attacco furtivo, sconfiggi questo mostro: immergiti nella familiarità della tua esperienza da tavolo.

"Decenni dopo gli eventi di Solasta: Crown of the Magister (2021), Solasta II trasporta i giocatori nel vibrante regno high-fantasy di Neokos, una terra dalla bellezza mozzafiato che vacilla sull'orlo della rovina per mano di Shadwyn, un essere onnipotente portato in vita da Amelia Tyler (Baldur's Gate 3, Hades II)", si legge nella descrizione ufficiale, "Mentre la sua infinita marea di corruzione si diffonde nel continente, un gruppo di valorosi avventurieri affronta la sfida."