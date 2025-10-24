Solasta II uscirà presto in accesso anticipato, ecco quando

Il gioco di ruolo strategico Solasta II sarà lanciato in Accesso Anticipato su Steam all'inizio del 2026 , come annunciato dallo sviluppatore Tactical Adventures. L'obiettivo è evidentemente quello di concludere lo sviluppo seguendo i feedback della comunità, in modo da realizzare un prodotto migliore per il suo pubblico. Purtroppo non c'è ancora una data precisa, ma immaginiamo che sarà comunicata quanto prima.

Dettagli sul gioco

Solasta II è il seguito di Solasta: Crown of the Magister in cui i giocatori creano e guidano un gruppo di quattro avventurieri in viaggio verso il lontano continente di Neokos, spinti da una minaccia che viene dal passato.

Solasta II rimane fedele alla promessa fatta con l'originale di offrire un gameplay basato sul sistema di regole di Dungeons & Dragons 5E. Inoltre, permetterà anche di esplorare liberamente le terre di Neokos, rivelando la mappa man mano che si avanza.

Le caratteristiche principali parlano di "gestione e personalizzazione completa del party", formato da quattro personaggi con abilità e competenze uniche; di "modalità cooperativa online fino a quattro giocatori", che consente di affrontare l'avventura in gruppo; di "combattimento tattico a turni" basato sulle regoledel sistema Dungeons & Dragons 5E; di Unreal Engine 5 come motore di gioco e di "ottimizzazione per console", ossia di un sistema di controllo progettato per offrire un'esperienza fluida anche con i controller, paragonabile a quella con mouse e tastiera. Facile immaginare che in futuro Solasta II arrivi anche su altre piattaforme, quindi.