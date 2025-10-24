Krafton si sta trasformando in un’azienda “AI First”, con investimenti per 60 milioni di euro

Krafton, l'editore coreano di PUBG e Subnautica , ha dichiarato di aver investito 100 miliardi di won, circa 60 milioni di euro , per diventare un'azienda "AI First" , ossia guidata dall'intelligenza artificiale. Si tratta di un cambiamento enorme, che ha portato a una riorganizzazione completa delle sue operazioni, con l'IA che è stata messa a carico della risoluzione dei problemi. L'obiettivo dichiarato è quello di innovare i metodi di lavoro attraverso l'automazione basata su Agentic AI, promuovendo allo stesso tempo la crescita dei dipendenti e la competitività aziendale.

Qualche umano rimarrà

Il CEO di Krafton, Kim Chang-han, ha dichiarato in merito: "A partire da oggi, Krafton adotterà un sistema gestionale incentrato sull'IA, automatizzando le attività grazie all'Agentic AI e permettendo ai nostri collaboratori di concentrarsi su attività creative e sulla risoluzione di problemi complessi. Puntiamo a favorire la crescita individuale e ad ampliare le sfide dell'organizzazione grazie all'intelligenza artificiale."

Subnautica 2 è uno dei prossimi giochi di Krafton

La strategia "AI First" pone l'intelligenza artificiale al centro e come principale strumento di risoluzione dei problemi, con l'obiettivo di stimolare il cambiamento individuale e organizzativo, aumentare la produttività complessiva e accelerare la crescita del valore aziendale a lungo termine. Sostanzialmente è un modo per tagliare alcuni ruoli e risparmiare soldi.

L'investimento di Krafton è mirato alla costruzione di un GPU cluster, un'infrastruttura che supporterà compiti multilivello che richiedono ragionamenti complessi e pianificazione iterativa, fungendo da base per accelerare l'implementazione dell'Agentic AI. In questo modo si arriverà all'automatizzazione completa dei flussi di lavoro IA e si rafforzerà il settore di ricerca e sviluppo dei servizi IA nei giochi.

Entro la seconda metà del 2026, KRAFTON completerà una piattaforma AI e una base integrata di dati automatizzata, che includerà: flussi di lavoro integrati con l'IA; una piattaforma di gestione per l'Agentic AI; un sistema di standardizzazione dei dati.

A partire dal 2026, KRAFTON destinerà circa 30 miliardi di won all'anno per supportare attivamente i dipendenti nell'utilizzo diretto di vari strumenti IA e nella loro applicazione al lavoro quotidiano. Questo budget è oltre dieci volte superiore rispetto a quello delle precedenti iniziative IA, segno che l'azienda crede moltissimo in questo progetto.

Chiaramente anche i dipendenti andranno indottrinati, come spiega bene il comunicato ufficiale: per consolidare la cultura "AI First", KRAFTON ristrutturerà anche i sistemi HR e i meccanismi di gestione interna. Saranno introdotti nuovi programmi e politiche incentrati sull'IA, con tre assi strategici principali:

Radicare la cultura "AI First"

Innovare metodi di lavoro e struttura organizzativa

Creare nuove opportunità di crescita e sfida

Con questa trasformazione in azienda "AI First", KRAFTON amplierà l'uso dell'intelligenza artificiale in ogni ambito, dalla tecnologia alla cultura aziendale, e integrerà l'IA in tutti i processi decisionali e gestionali. Questa evoluzione consentirà all'azienda di reagire più agilmente ai mercati globali e di rafforzare la propria competitività a lungo termine.

Il CEO Kim Chang-han ha concluso: "Attraverso la strategia AI First, KRAFTON offrirà maggiori opportunità di crescita individuale, espandendo le iniziative creative incentrate sull'esperienza del giocatore e guidando l'innovazione AI nell'intera industria videoludica. Stabiliremo nuovi standard operativi basati sull'IA e forniremo un modello di riferimento per il settore globale del gaming."