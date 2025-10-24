Game Freak ha ragione: Leggende Pokémon: Z-A ha venduto quasi 6 milioni di copie in una settimana

Le vendite totali di Leggende Pokémon: Z-A nella prima settimana sul mercato sono state enormi, raggiungendo quasi i 6 milioni di unità. Più precisamente, sono state vendute più di 5,8 milioni di copie tra versione Nintendo Switch e versione Nintendo Switch 2, dimostrando nella maniera più chiara possibile che la strategia di The Pokémon Company e Game Freak riguardo la serie non solo è solida, ma vincente. Leggende Pokémon: Z-A è stato pubblicato per il 16 ottobre.
Una serie per bambini di successo
Il comunicato sottolinea anche che metà delle copie è stata venduta su Nintendo Switch 2, l'ultima console di Nintendo.
Insomma, nonostante le lamentele di molti per la mancanza di un salto tecnologico nei giochi della serie, pare che Game Freak sappia ciò che fa e continui a macinare dei numeri enormi. Evidentemente i bambini, che sono da sempre il pubblico di riferimento dei Pokémon, non seguono le polemiche online.
Il comunicato chiude ricordandoci le caratteristiche principali del gioco, ossia che per la prima volta nella serie "Pokémon", i giocatori possono godere di battaglie Pokémon in tempo reale, "un'esperienza inedita che fonde in modo dinamico "battaglia" e "azione"."
L'avventura si svolge nella Città di Luminopoli, dove è in corso un grande progetto di riqualificazione urbana. Durante il giorno, il giocatore può esplorare liberamente la città e, grazie alle più moderne tecnologie, accedere alle "Zone Selvagge" distribuite ovunque, dove potrà combattere contro Pokémon selvatici, catturarli e aggiungerli alla propria squadra.
Di notte, invece, potrà partecipare al "ZA Royale", affrontando altri Allenatori all'interno delle "Zone di Battaglia", aree racchiuse da ologrammi rossi che appaiono nella città. Qui, i Pokémon addestrati dai giocatori si sfidano per determinare chi sarà il più forte Allenatore di Pokémon.