Game Freak ha ragione: Leggende Pokémon: Z-A ha venduto quasi 6 milioni di copie in una settimana

Le vendite totali di Leggende Pokémon: Z-A nella prima settimana sul mercato sono state enormi, raggiungendo quasi i 6 milioni di unità. Più precisamente, sono state vendute più di 5,8 milioni di copie tra versione Nintendo Switch e versione Nintendo Switch 2, dimostrando nella maniera più chiara possibile che la strategia di The Pokémon Company e Game Freak riguardo la serie non solo è solida, ma vincente. Leggende Pokémon: Z-A è stato pubblicato per il 16 ottobre.