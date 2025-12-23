The Hundred Line: Last Defense Academy sarà l'ultimo gioco da 200 ore che non usa IA, per il suo autore

L'autore di Danganronpa, Kazutaka Kodaka, ritiene che il suo ultimo gioco, The Hundred Line: Last Defense Academy, potrebbe essere l'ultimo della durata di 200 ore, con una storia scritta al 100% da esseri umani. Chiaramente il suo è un riferimento alle polemiche degli ultimi mesi, riguardanti l'uso di intelligenze artificiali generative nello sviluppo di videogiochi.

Alcune aziende sono state molto aperte sull'adozione di questa nuova tecnologia, non passando inosservate, come fatto notare da Kodaka in un post su X. "Molte aziende e creatori di videogiochi hanno iniziato a parlare apertamente dell'uso dell'IA", che ha definito "l'app per tutto".