The Hundred Line: Last Defense Academy richiede più di 150 ore per essere completato

È noto che la visual novel con combattimenti strategici The Hundred Line: Last Defense Academy , l'ultima fatica dell'autore di Danganronpa, sia un gioco davvero pieno di contenuti, con i suoi cento finali. Ora, grazie a Howlongtobeat, abbiamo i dati che mostrano quanto tempo ci vuole effettivamente per completarlo al 100% , ossia per vedere tutti i contenuti che ha da offrire.

Troppo lungo?

Ora, a fronte di una storia principale che può essere conclusa in poco più di 30 ore, ma che comprende solo una frazione dei contenuti di The Hundred Line: Last Defense Academy, per completare tutto ci vogliono la bellezza di 180 ore di media.

Le statistiche attuali di The Hundred Line: Last Defense Academy

C'è anche la possibilità di essere più moderati, completando la storia principale e affrontando solo qualche extra, per una media di circa 70 ore di gioco.

Le statistiche di Howlongtobeat sono solitamente molto precise. In questo caso ci sono soltanto quattro persone che hanno finito il gioco al 100% (che di suo non sembra aver venduto moltissimo). Il che non stupisce, vista la durata abnorme, che potrebbe aver fatto desistere più di qualcuno strada facendo, soprattutto per via del genere (parliamo pur sempre di una visual novel, quindi c'è davvero molto da leggere).

Va anche detto che tra i quattro ci sono grosse differenze in termini di tempo impiegato per il completamento al 100%. C'è chi ha impiegato "soltanto" 145 ore e chi ce ne ha messe 220.

Del resto The Hundred Line: Last Defense Academy offre moltissime varianti della storia, che cambia in base alle scelte del giocatore. Rimane il problema di quanti ne godranno effettivamente, visto che un'esperienza simile può rivelarsi davvero faticosa, sia per l'utente medio, sia per quello ultra appassionato, con tanti che tenderanno a fermarsi prima.