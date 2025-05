L'editore Lost in Cult si lancia nel mondo dei videogiochi con edizioni extralusso di tre titoli di culto

L'editore Lost in Cult , noto per i curatissimi volumi della serie Design Works, ha annunciato le edizioni fisiche extralusso a tiratura limitata di tre giochi di culto, che gli appassionati non mancheranno di apprezzare. Quindi parliamo di prodotti che sembrano essere destinati al mercato del collezionismo e apparentemente di ottima manifattura, come tradizione di Lost in Cult.

I primi tre giochi

I tre giochi acquistabili in formato fisico sono IMMORTALITY, The Excavation of Hob's Barrow e Thank Goodness You're Here!.

La confezione di IMMORTALITY

I contenuti di IMMORTALITY

La confezione di The Excavation of Hob's Barrow

I contenuti di The Excavation of Hob's Barrow

La confezione di Thank Goodness You're Here!

L'editore descrive i prodotti come "Edizioni di giochi fisici progettate con la cura che meritano. Noi facciamo le cose in modo differente. Le facciamo meglio".

I tre giochi sono già prenotabili, al prezzo di 59,99 sterline ciascuno, ma le spedizioni partiranno tra circa sei mesi, come comunicato dall'editore. Sono disponibili in versione PlayStation 5 e Nintendo Switch (IMMORTALITY a parte). Leggendo le descrizioni dei vari giochi, si apprende anche che a breve Lost in Cult annuncerà un quarto gioco di cui curerà l'edizione fisica.

I tre giochi, oltre a essere contenuti in confezioni di pregio, contengono diversi extra come libri, stampe, varianti delle confezioni e altro ancora. Se vi interessano, potete prenotarle dal sito di Lost in Cult, dove troverete anche dei bundle dei tre giochi, nonché dei bundle con altri prodotti collegati dell'editore.

Leggiamo la filosofia di Lost in Cult riguardo alle sue edizioni fisiche videoludiche: "Basata sui pilastri fondamentali di prestigio, qualità, conservazione, cura, accessibilità, coerenza e trasparenza, ogni uscita della linea EDITION è un'opera d'arte, pensata per far parte di una collezione uniforme, coerente e di qualità premium su cui poter contare, con una cadenza di pubblicazione mensile regolare. Abbiamo applicato il nostro pluripremiato lavoro di design e il nostro approccio altamente curato nella selezione dei giochi che fanno parte della linea EDITION, con ogni titolo artistico che contribuisce a spingere il medium videoludico in avanti, presentato nel modo prestigioso che merita.

Ogni edizione a tiratura limitata della linea EDITION include un pacchetto realizzato con cura per titoli PS5, Switch e Switch 2 - una copia fisica del gioco testata e garantita per la conservazione, con artwork originali, splendide illustrazioni create appositamente per le copertine slipcase, poster e altro ancora, oltre a un libretto saggio che analizza la storia, l'impatto e il contesto del gioco."