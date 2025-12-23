The Legend of Zelda: Twilight Princess è stato decompilato al 100% e può essere convertito

Decompilare un gioco al 100% significa, in teoria, ricostruire completamente il codice sorgente originale partendo dai file compilati (eseguibili, bytecode, asset) del gioco. In pratica è più arrivare a una ricostruzione completa e funzionante della sua logica.

Ormai sono sempre di più i giochi, in particolare i classici delle console Nintendo del passato, come Mario Karat 64 o The Legend of Zelda: Ocarina of Time , che sono stati decompilati al 100%. Riuscirci, consente di convertirli per piattaforme diverse da quelle su cui sono stati pubblicati, in particolare il PC, e di intervenire sui vari aspetti del gioco.

Conversioni, quando?

Detto questo, per adesso non c'è niente di concreto da segnalare, ossia non ci sono conversioni annunciate o progetti correlati a quello di decompilazione.

Per una conversione PC ci vorrà chiaramente del tempo, considerando anche la complessità del gioco.

Per chi se lo stesse chiedendo, il processo di decompilazione è completamente legale, così com'è legale l'utilizzo del codice derivato. L'importante è che non sfrutti risorse protette dal diritto d'autore, tanto che, quando si parla di conversioni in casi del genere, è l'utente stesso che deve fornire i file, teoricamente provenienti da una copia originale del gioco.

The Legend of Zelda: Twilight Princess è un gioco di avventura e azione ambientato nel regno di Hyrule, caratterizzato da un tono più maturo e oscuro rispetto ad altri capitoli della serie. Fu pubblicato su Nintendo Gamecube e Nintendo Wii nel 2006.