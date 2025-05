Mario Kart 64 è stato decompilato, presto potremo avere una versione nativa per PC

Ormai sono moltissimi i giochi usciti per Nintendo 64 a essere stati decompilati , come Super Mario 64, Diddy Kong Racing, The Legend of Zelda: Ocarina of Time e altri ancora. Ora è arrivato il turno di Mario Kart 64 , per la gioia di chi non vedeva l'ora di avere una versione nativa del vecchio gioco di corse con protagonisti i personaggi di Nintendo per PC, capace magari di sfruttare meglio l'hardware moderno.

Un processo complesso

Per decompilazione si intende il processo di ingegneria inversa che tenta di ricreare il codice sorgente di un programma a partire dal suo codice eseguibile. Con il nuovo codice, è possibile eseguire conversioni in formati nativi, ossia ricompilare per altre piattaforme, rendendo il tutto giocabile senza bisogno di emulare.

La decompilazione dei giochi per Nintendo 64 è stata resa più semplice dal tool N64: Recompiled, che ha permesso l'avvio di molti progetti, tra i quali quello del recupero di un gioco di RARE mai pubblicato.

Chiaramente i due processi non vanno confusi, anche se il secondo richiede necessariamente un codice sorgente. Comunque sia, sulla scena del retrogaming, spesso chi decompila non è necessariamente chi ricompila. Quindi una conversione di Mario Kart 64 non è scontata, anche se, vista la fama del gioco, viene considerata probabile, andandosi a unire ai ranghi di Star Fox, Super Mario 64 e Zelda: Ocarina of Time, tutti titoli che ora vantano versioni native per PC con miglioramenti come prestazioni superiori, grafica in alta risoluzione e altro ancora.