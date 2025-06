Mario Kart 64 è stato convertito per PC, diventando SpaghettiKart

Il port è stato realizzato da Harbour Masters / Ship of Harkinian ed è stato possibile solo grazie al duro lavoro di un ampio team di persone.

Mario Kart 64 è stato convertito con successo su PC . Si tratta di uno dei classici assoluti del Nintendo 64, che sulla nuova piattaforma ha assunto il titolo di SpaghettiKart , in modo da provare a non incorrere nelle ire di Nintendo.

SpaghettiKart su PC è stato reso possibile dalreverse engineering di Mario Kart 64, relativamente recente. Non contiene nessuna riga del codice originale e ha bisogno della ROM di Mario Karat 64 affinché funzioni. Semplicemente, fate il dump della vostra cartuccia originale e vivete felici.

"Questo progetto è ancora in fase di sviluppo e può capitare un crash raro per una piccola minoranza di utenti", ha spiegato il team di Harbour Masters. "L'importazione di tracciati personalizzati funziona; tuttavia, non tutte le funzionalità sono ancora supportate."

"Vorremmo ringraziare gli sviluppatori di tool, i responsabili del decompilamento, i ricercatori di compilatori, decomp.me, torch, n64split, splat, i ricercatori di giochi e un ringraziamento speciale alla community di OverKart 64. Questo progetto ha coinvolto un numero vastissimo di collaboratori, quindi non possiamo elencarli tutti qui, ma un grande grazie va a tutti coloro che hanno partecipato e contribuito nel corso degli anni. Le nostre più sincere scuse se abbiamo dimenticato qualcuno!"

Potete scaricare SpaghettiKart da GitHub. Per l'installazione, seguite le istruzioni fornite dagli sviluppatori.