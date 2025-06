Shadowverse: Worlds Beyond ha un gran numero di giocatori su Steam, ma le recensioni sono quasi tutte negative

Monetizzazione

Le recensioni sugli store di Apple e Google non sono dure come quelle su Steam, ma il punteggio del gioco non supera le 3 stelle su nessuna delle due piattaforme, con le opinioni quasi completamente polarizzate tra valutazioni da 1 e 5 stelle. Il problema principale di Shadowverse: Worlds Beyond sarebbe il modello di monetizzazione.

La maggior parte delle recensioni negative lamenta la presenza di elementi pay-to-win e di un'economia di gioco mal bilanciata, affermando che, rispetto al predecessore, i prezzi dei pacchetti sono aumentati in modo significativo, mentre la quantità di ricompense gratuite è diminuita. I giocatori sono anche scontenti del fatto che ora ci voglia molto più tempo per costruire mazzi competitivi senza effettuare acquisti.

Inoltre, gli utenti di Steam hanno notato che ora è necessario possedere almeno tre copie della stessa carta (incluse le leggendarie) per poterle "liquefare" (ovvero distruggerle in cambio di risorse). Tuttavia, dato che ottenere le carte è diventato più difficile e i prezzi sono aumentati, la cosa aumenta moltissimo i tempi della progressione gratuita, creando non poca frustrazione.