Mario Kart 64 arriverà su Dreamcast e avrà anche Sonic, in un progetto di port amatoriale

In particolare, annunciando che "un nuovo sfidante si avvicina!" Riprendendo un adagio tipico dei videogiochi (e di Street Fighter) ha svelato che gli sviluppatori stanno lavorando per introdurre Sony nel roster.

Falco Girgis, un membro alquanto attivo nell'ambiente homebrew di Sega Dreamcast, ha svelato che il progetto Mario Kart 64 su Dreamcast non si limiterà a cercare di trasportare il gioco originale per Nintendo 64 su Dreamcast, ma aggiungerà anche qualcosa di particolare.

Il vecchio rivale entra in pista

L'idea viene illustrata in maniera pratica con un video incluso nel messaggio pubblicato su X dallo sviluppatore, in cui vediamo proprio Sonic correre in pista nel tracciato innevato di Mario Kart 64.



In base a quanto risulta visibile, e anche dalla frase di Girgis, che ha riferito "scusate fan di Road, ma ora è Sonic", sembra che il personaggio di Sega sia destinato a prendere il posto di Toad con una sorta di sostituzione dello sprite originale, ma non è detto che la modifica non avvenga in maniera più elegante successivamente.

Il port di Mario Kart 64 su Dreamcast è ancora un progetto totalmente in divenire e non è detto che giunga a compimento in maniera completa, ma intanto i lavori proseguono e sembra esserci già una build giocabile distribuita tra sviluppatori e stretti conoscenti.

Si tratta comunque di un lavoro piuttosto notevole da portare avanti, dunque è probabile che ci voglia ancora del tempo, oltre al rischio sempre presente che Nintendo impedisca che il progetto venga completato, nonostante si tratti comunque di un progetto senza scopo di lucro.