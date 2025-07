Come vengono scelti i giochi per PlayStation Classics? In alcuni casi, sono gli editori stessi a proporli

Come vengono selezionati i titoli classici aggiunti alla fascia Premium del PlayStation Plus? Difficile dirlo, ma in alcuni casi pare che siano gli editori stessi a fare delle proposte a Sony, che naturalente può accettarle o no. Del resto i classici per PlayStation, PlayStation 2 e PSP non mancano di certo, quindi non deve essere facilissimo scegliere.

A svelare alcuni retroscena è stato l'editore Ziggurat, che ha parlato di come ha fatto a far arrivare Battle Engine Aquila nel servizio. Si tratta di uno sparatutto con mech per PlayStation 2, risalente al 2003. All'epoca fu apprezzato, ma non è certo uno dei classici più citati della piattaforma. Quindi è lecito chiedersi come mai sia stato selezionato da Sony.