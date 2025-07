L'inquietante horror ILL si svela in nuovi dettagli: ispirazioni, mostri e gameplay

Team Clout ha svelato alcuni nuovi dettagli sull'inquietante horror ILL, concentrandosi in particolare sulle ispirazioni, sui mostri, sul gameplay e su altri elementi che fanno di questa produzione una delle più promettenti, purché si sia in grado di reggere l'alto tasso di terrore contenuto al suo interno.

"ILL è un gioco d'azione-horror incentrato sulla storia, con immagini viscerali, momenti raccapriccianti, ispirazioni interessanti, esplorazione e idee selvagge - un buon mix di elementi survival horror e azione in prima persona in 3D", ha spiegato l'artista Maxim Verehin, impegnato sul progetto in questione.

"Stiamo lavorando per bilanciare le parti in cui i giocatori si cagano addosso dalla paura con quelle in cui urlano perché si divertono con l'azione intensa, le meccaniche di tiro e lo smembramento", ha inoltre aggiunto, tanto per far capire bene di cosa si tratti.

La storia del gioco coinvolge un misterioso forte in un'ambientazione simile all'Europa dell'Est, che in qualche modo viene invasa da mostruosità, ma in tran parte questi elementi non sono ancora stati rivelati, con gli sviluppatori che si limitano a far sapere alcuni elementi ancora molto vaghi.

"ILL si concentra sulla storia personale del protagonista principale e la sua storia è profondamente interconnessa con ciò che accade nel mondo. In generale, il mondo sembrerà isolato e senza speranza. Vogliamo che i giocatori percepiscano l'atmosfera cupa e spero che il pubblico simpatizzi con il protagonista e le sue motivazioni personali".