Dungeon Fighter Online incassa miliardi, ma i bonus degli sviluppatori sono stati tagliati: parte lo sciopero

Considerate che non stiamo parlando di una realtà piccola, visto che Dungeon Fighter Online è uno dei giochi con i maggiori incassi di tutti i tempi, che ha prodotto ricavi complessivi per 22 miliardi di dollari, stando all'ultimo dato annunciato nel 2024. I dipendenti non sono soddisfatti dei loro stipendi , che non riflettono questo enorme successo, soprattutto a fronte di dirigenti che si alzano sempre di più paghe e bonus.

Gli sviluppatori di Neople, software house controllata da Nexon, cui dobbiamo le hit Dungeon Fighter Online e The First Berserker: Khazan , è in sciopero dalla fine di giugno . Il sindacato dell'azienda ha organizzato uno sciopero generale di tre giorni, iniziato il 26 giugno, dopodiché i vari dipartimenti hanno scioperato a rotazione.

Parassiti e vittime

Secondo la testata coreana ChosunBiz, il personale di Neople ritiene che la dirigenza abbia preso la decisione arbitraria di ridurre il "GI" annuale, un incentivo pagato ai dipendenti in base alle performance dei titoli di nuova pubblicazione.

Alcuni personaggi di Dungeon Fighter Online

Nel 2024, Neople ha registrato ricavi annuali record (circa 951 milioni di dollari) grazie al successo del lancio di Dungeon Fighter Mobile in Cina. Tuttavia, il GI pagato è stato solo due terzi dell'importo dell'anno precedente, a causa del ritardo nel lancio cinese. Inoltre, il sindacato sottolinea che Neople ha il più alto numero di ore di straordinario tra tutti gli studi di Nexon Korea, con il personale che soffre di burnout. Insieme ad altre riduzioni dei bonus, il sindacato di Neople sostiene che la dirigenza abbia tagliato i guadagni dei dipendenti di 80 miliardi di won, ovvero circa 58 milioni di dollari.

In risposta alle lamentele, la dirigenza di Neople ha sottolineato di avere un sistema di bonus basato sulla performance, piuttosto che un sistema di condivisione degli utili uguale per tutti. Sostiene inoltre che, anche prima del pagamento del GI, gli sviluppatori di Dungeon Fighter Mobile siano stati adeguatamente compensati attraverso "incentivi per il raggiungimento di traguardi" tra le diverse fasi di sviluppo, mentre altri team hanno ricevuto compensi in base alle loro performance. L'importo totale dei bonus basati sulla performance pagati ai dipendenti non dirigenti, secondo la direzione, ammontava al 15% dell'utile operativo dell'azienda nel 2024.

Un rappresentante dell'azienda ha commentato: "Neople è impegnata a offrire una retribuzione basata sulla performance e gestisce una varietà di sistemi di bonus. Una distribuzione equa delle ricompense non è compatibile con la natura del nostro settore. Tuttavia, stiamo esplorando modi per migliorare la trasparenza del sistema di bonus e per garantire una crescita sostenibile e a lungo termine insieme ai nostri dipendenti". Secondo la stampa sudcoreana, questo è il primo sciopero sindacale che l'industria videoludica del paese abbia mai visto.