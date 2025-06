Sarà Mundfish Powerhouse a pubblicare ILL, gioco horror mostrato in video al Summer Game Fest 2025

In occasione del Summer Game Fest 2025 è tornato a mostrarsi in video l'horror in prima persona ILL di Team Clout, con l'annuncio che sarà pubblicato da Mundfish Powerhouse , l'etichetta dello studio di Atomic Heart. Il trailer mira a mettere in mostra la grafica realistica e rifinita, oltre alle terribili creature che dovremo affrontare.

Orrore ovunque

Ambientato in un misterioso istituto di ricerca, ILL è un gioco d'azione / horror realistico in prima persona che catapulta i giocatori in una storia coinvolgente, quanto sanguinolenta.

Creato da un team che ha collaborato con celebri registi cinematografici e ha disegnato mostri per diversi film horror, il gioco presenta meccaniche innovative come un avanzato sistema di smembramento, audio binaurale e fisica realistica.

Per gli sviluppatori, ILL è sia una lettera d'amore che un'evoluzione del genere survival horror. Nasce dalla convinzione che i videogiochi possano arrivare dove il cinema non può: sotto la pelle. Per fare in modo che il giocatore non sia solo spettatore della paura, ma la viva sulla propria pelle. "Dolore, angoscia e disorientamento vengono trasmessi direttamente nelle tue mani, senza via di fuga, a differenza dei film, dove sono i personaggi a guidarti nel terrore." Afferma il comunicato ufficiale.

Vediamo anche le nuove immagini di ILL:

ILL sarà il primo titolo pubblicato sotto l'etichetta Mundfish Powerhouse, la nuova divisione creata dagli sviluppatori di Atomic Heart. Powerhouse nasce con un unico obiettivo: aiutare gli sviluppatori a realizzare la propria visione creativa. Non si tratta solo di un'etichetta editoriale, ma di una realtà multifunzionale in grado di offrire consulenza, supporto finanziario e risorse concrete a chi ancora non ha trovato il proprio spazio nell'industria.

Max Verehin, game director di ILL e CEO di Team Clout, ha dichiarato: "A tutti coloro che seguono ILL fin dall'inizio: grazie. La vostra passione e pazienza hanno significato tutto per noi. Vogliamo anche ringraziare Mundfish Powerhouse per il loro supporto costante. Ogni sviluppatore indipendente sa quanto sia difficile dare vita a una visione, e la guida e le risorse offerte da Powerhouse sono state fondamentali per costruire un percorso sostenibile per ILL. Abbiamo raggiunto un traguardo importante nello sviluppo e siamo entusiasti di poter finalmente condividere di più con voi e con tutta la community. Questo è solo l'inizio, restate sintonizzati: ci sarà molto altro da scoprire."

Riguardo alla collaborazione, Robert Bagratuni, CEO di Mundfish, ha aggiunto: "Mundfish Powerhouse è orgogliosa di annunciare la partnership con Team Clout per il loro prossimo titolo, ILL. Powerhouse è stata creata per dare potere a sviluppatori audaci e visionari, offrendo supporto concreto dove serve davvero. Siamo impegnati nel sostenere artisti con visioni creative coraggiose, trasgressive e senza compromessi e crediamo che ILL ne sia un esempio perfetto."