Annunciata la data di uscita di Dying Light: The Beast con un gameplay trailer ricco d'azione

Come promesso, Techland ha approfittato dalla vetrina offerta dal Summer Game Fest condotto da Geoff Keighley per annunciare la data di uscita di Dying Light: The Beast . Il nuovo gioco standalone della serie a base di zombie e parkour sarà disponibile a partire dal 22 agosto su PC e console PlayStation e Xbox.

Un assaggio di Dying Light: The Beast prima del lancio

Dying Light: The Beast è ambientato nella nuova area rurale di Castor Woods, una gettonata meta turistica con attrazioni naturali, piccoli villaggi e complessi industriali, ma oramai sconvolta dalla diffusione della pandemia e degli zombie, come il resto del mondo di Dying Light.

Non manca la possibilità fare squadra con altri tre giocatori tramite la co-op e utilizzare veicoli come 4x4 per esplorare il mondo di gioco. Come accennato in precendenza, impersoneremo Kyle Crane, un uomo diventato una leggenda durante la diffusione dell'epidemia del virus per aver salvato moltissime persone. Dopo aver passato oltre un decennio in prigionia, riottiene la libertà, scoprendo tuttavia un mondo completamente in rovina, popolato da terribili creature e fazioni poco amichevoli.