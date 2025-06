Il brutale picchiaduro Acts of Blood è stato mostrato al Summer Game Fest 2025

Nel corso del Summer Game Fest 2025 è stato mostrato Acts of Blood , un brutale picchiaduro in stile Sifu , in uscita su PC in data ancora da destinarsi. Intanto potete trovare la demo ufficiale su Steam , che vi permetterà di assaggiare il gioco. Ma cerchiamo di capire cosa si è visto nel filmato.

Botte da orbi

Il trailer in sé è una lunga sequela di combattimenti, soprattutto a mani nude, ma anche attraverso delle armi meno convenzionali. Comunqu sia ci sono botte da orbi, sangue e tanti muscoli ben esposti. Sembra un Sifu, ma più brutale.

Acts of Blood racconta la storia di Hendra, la cui vita viene sconvolta quando la sua famiglia viene sterminata dal rivale d'affari di suo padre. Rimasto solo e in cerca di giustizia, lo studente universitario non trova alcun aiuto in un sistema legale corrotto che protegge gli assassini. Scoprendo l'esistenza di un potente gruppo dietro l'attacco, Hendra decide di farsi giustizia da solo, determinato a far pagare i responsabili per le loro azioni.

L'obiettivo dei giocatori sarà quello di sconfiggere tutti gli avversari, inclusi potenti boss di fine livello, utilizzando mosse di combattimento brutali, oltre a diverse armi da mischia e da fuoco. Semplice a dirsi, meno a farsi.