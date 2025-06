Il trailer ufficiale di Jurassic World Evolution 3 conferma i leak

I giocatori potranno osservare gli animali socializzare, esplorare, crescere e adattarsi agli ambienti che creeremo per loro, inclusi spazi acquatici profondi e sezioni terrestri per i pterosauri.

Un reveal anticipato

Come detto, Jurassic World Evolution 3 è stato rivelato per errore alcune ore fa, dunque l'annuncio durante il Summer Game Fest non è arrivato come una sorpresa, ma è stato necessario per confermare le informazioni emerse.

La nuova personalizzazione modulare consentirà di costruire attrazioni mozzafiato come il Tour in mongolfiera o l'Incontro con i dinosauri, esperienze immersive pensate per lasciare il pubblico a bocca aperta.

Il Frontier Workshop, ora pensato per una fruizione multipiattaforma, permetterà infine di condividere le proprie creazioni o importare quelle della community, allargando le possibilità di questa esperienza a dismisura.