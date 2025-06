Jurassic World Evolution 3 è stato annunciato in via ufficiale con un trailer e una data di uscita

Come era emerso già con il leak delle ore scorse, si tratta sostanzialmente di un'evoluzione, manco a dirlo, della formula ormai ben consolidata dei due capitoli precedenti: è una sorta di builder gestionale in cui dobbiamo costruire un parco dedicato ai dinosauri e gestirne ogni aspetto, dalla progettazione di strutture e sistemi di difesa e controllo alla gestione economica delle attrazioni.

Come era già emerso nelle ore scorse, Jurassic World Evolution 3 è stato annunciato in via ufficiale da Frontier Developments nel corso della Summer Game Fest 2025, attraverso un primo trailer che ha dato modo di vedere qualcosa di concreto su questo nuovo capitolo.

Dinosauri ancora più realistici

Si tratta sempre di costruire parchi, progettare strutture, studiare nuove creature anche attraverso ibridazioni ardite e poi gestirle all'interno dei vari recinti in maniera che stiano in salute e risultino anche spettacolari, in modo da far funzionare a dovere le attrazioni.

All'interno di Jurassic World Evolution 3 troveremo più di 80 specie preistoriche da allevare e nutrire, con famiglie di dinosauri da portare avanti per intere generazioni e varianti femminili, maschili e giovanili distinte.

I dinosauri sembrano essere ancora più avanzati in termini di modellazione poligonale e anche di comportamento, con maggiori routine e una superiore interazione con gli scenari e con altre creature che determinano ulteriori situazioni di gioco, portandoci anche a gestire esigenze sociali uniche e osservare comportamenti inediti, con dinosauri semi-acquatici che si avventurano in acque profonde e pterosauri che camminano sulla terraferma.

Nuovi strumenti sono forniti dai sistemi di terraformazione, con ulteriori possibilità di costruzione e modifica degli scenari oltre a nuovi percorsi e attrazioni per i visitatori. Sarà inoltre possibile creare e condividere nuovi contenuti con il Frontier Workshop ufficiale.

Oltre a tutto questo, Jurassic World Evolution 3 offrirà ovviamente anche una nuova campagna inedita non lineare, che consentirà di esplorare nuove ambientazioni e scoprire ulteriori retroscena nella storia di Jurassic Park e Jurassic World.