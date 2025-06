Svelati i requisiti della versione PC di Jurassic World Evolution 3, sarà protetto da Denuvo

Il team di Fronter Developments ha aggiornato la pagina Steam di Jurassic World Evolution 3, che ora riporta i requisiti di sistema minimi e consigliati della versione PC e altre informazioni, inclusa la presenza di Denuvo, la tecnologia anti-tamper poco gradita da molti giocatori.

Per quanto riguarda i minimi, gli sviluppatori consigliano una configurazione con un procesore i5-6600K o un Ryzen 5 2600 affiancato da una GTX 1060, una RX 5600XT, una Intel Arc A750. Per i raccomandati viene suggerito un processore i7-10700K o un Ryzen 7 5800, mentre lato GPU si parla di una RTX 2070 Super, una Radeon RX 6700 o una Intel Arc B580. In entrambi i casi sono richiesti 16 GB di RAM e almeno 25 GB di spazio disponibile per l'installazione.