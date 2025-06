Il team di Jurassic World Evolution 3 cancella dal gioco le immagini IA: è ufficiale

L'utilizzo della IA generativa è sempre più discusso in ogni ambito e anche in quello videoludico c'è molto di cui parlare, ma in media pare che il pubblico informato non voglia dare spazio a questa tecnologia e critica gli sviluppatori che ne fanno uso, come accaduto nel caso di Jurassic World Evolution 3.

Frontier Developments, il team di sviluppo del gioco gestionale a base di dinosauri, aveva infatti confermato di aver utilizzato l'Intelligenza Artificiale generativa per le immagini dei ritratti dei personaggi.