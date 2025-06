I primi tre episodi di My Dress-Up Darling sono gratis su YouTube grazie a Crunchyroll

Presto sarà trasmessa la seconda stagione dell'anime My Dress-Up Darling , diventato un piccolo fenomeno qualche anno fa. Per l'occasione, il servizio di video streaming specializzato in anime Cruncyroll ha reso disponibili su YouTube i primi tre episodi della prima stagione in forma gratuita . Evidentemente vuole che più persone possibili li guardino e, magari, si iscrivano al servizio per vedere i nuovi.

Gli episodi

Trovate i tre episodi qui di seguito. In realtà trovate due versioni di ogni episodio: con doppiaggio in italiano, o in lingua originale (giapponese) con sottotitoli nella nostra lingua. In questo modo vengono accontentati un po' tutti i tipi di spettatore.

La seconda stagione di My Dress-Up Darling proseguirà le vicende lasciate in sospeso alla fine della prima. Wakana Gojo è un liceale che vuole diventare un kashirashi, un maestro artigiano che produce delle bambole giapponesi Hina. Malgrado sia fissato con questa arte, non sa assolutamente nulla sulle ultime mode e trova difficile integrarsi nella sua classe. I ragazzi popolari, soprattutto la famosa Marin Kitagawa, sembrano vivere in un altro mondo rispetto a lui. Ma tutto cambia un giorno, quando lei gli confida inaspettatamente un segreto e da allora i loro diversissimi mondi si incontrano.

Realizzato dallo studio CloverWorks, l'anime è l'adattamento del manga scritto e disegnato da Shin'ichi Fukuda. La stagione 2 iniziaerà in Giappone il 5 luglio alle 24:00 (ora giapponese, dunque da noi sarà il 6 luglio).