Marin nel cosplay di yunaskyee da My Dress-Up Darling è pronta per la stagione calda

L'anime di My Dress-Up Darling tornerà con la seconda stagione nel corso del 2025 e gli appassionati non vedono l'ora di scoprire come proseguiranno le avventure dei protagonisti (sempre che non abbiano già letto il manga, si intende). Se l'attesa però è troppo lunga per voi, allora potete ingannarla ammirando i cosplay dedicati ai personaggi. Ad esempio, yunaskyee ci propone il proprio cosplay di Marin Kitagawa.

Marin è la co-protagonista della storia. Si tratta di una giovane ragazza in età da liceo che ha la passione per i cosplay. Stringe amicizia con Wakana Gojo, abile sarto che diventa così il suo aiutante per realizzare una serie di vestiti per i personaggi che Marin vuole interpretare. Ovviamente la storia porterà i due ad avvicinarsi ed andare oltre una superficiale amicizia.