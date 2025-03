Humble Games Showcase 2025 ha data e orario: sappiamo già vari degli annunci previsti

Il video sarà disponibile tramite YouTube , ma per il momento non è stato aperto un conto alla rovescia per la diretta.

I giochi confermati per Humble Games Showcase 2025

L'evento sarà condotto da AshSaidHi, Content Creator e Twitch Ambassador. La diretta sarà divisa in due parti. Vi sarà una fase pre-show durante la quale saranno mostrati videogiochi da editori partner di Humble Games, come Akupara Games (Rain World, Sorry We're Closed, Grime...), Alawar (Beholder: Conductor, Necrosmith...) e non solo.

Ci sarà poi la parte principale dell'evento durante la quale ci saranno i seguenti annunci:

Una nuova presentazione di Lost Skies

Una nuova presentazione di Monaco 2

Un "annuncio interessante" per Threads of Time

Aggiornamento per On Your Tail

Aggiornamento per Wizard of Legend II

Un nuovo video per Billie Bust Up

Due nuovi giochi mai visti prima

E "molto altro"

Non è stata indicata una durata per l'evento, ma precedenti edizioni sono durate circa 30 minuti, più che sufficienti per mostrare i videogiochi indicati in questa lista.

Ricordiamo che Humble Games è l'editore di giochi come Never Alone 2, BO: Path of the Teal Lotus, Carto, Coral Island, Forager, Moonscars, Slay the Spire, Signalis, Supraland, unpacking, Wandersong e tanti altri.