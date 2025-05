Il nuovo Humble Bundle propone tanti giochi pubblicati da Xbox Games Studio

Tanti giochi Xbox a prezzo stracciato

La versione base include 3 giochi al prezzo di 4,67 euro. Si tratta di Broken Age, Sunset Overdrive e Battletoads. Arrivando a 9,35 euro in totale, si aggiungono altri cinque titoli, tra cui Ori and the Will of the Wisps, Age of Empires: Definitive Edition e Quantum Break.

Vediamo l'elenco completo dei giochi proposti: Bundle da 3 articoli - pagando almeno 4,67 euro

Broken Age

Sunset Overdrive

Battletoads

Sunset Overdrive è uno dei giochi inclusi nel bundle

Bundle da 8 articoli - pagando almeno 9,35 euro

Wasteland 3

Quantum Break

As Dusk Falls

Ori and the Will of the Wisps

Age of Empires: Definitive Edition

Broken Age

Sunset Overdrive

Battletoads

Il valore stimato totale per il bundle è di 190,19 euro, dunque parliamo di un gran bel risparmio. Ovviamente è possibile anche segliere di pagare una cifra più alta di 9,35 euro e decidere quale percentuale dei ricavi andrà a Microsoft, Humble Bundle e Gameheads, l'ente benefico scelto per questa iniziativa. Se siete interessati, trovate l'Xbox Games Studio Bundle a questo indirizzo.

Che ne pensate, approfitterete dell'iniziativa per aggiungere alla vostra libreria digitale questi giochi?