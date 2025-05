Su Humble Store sono iniziati i saldi primavera con tantissimi giochi PC in offerta

È tempo di saldi primaverili anche per Humble Store, il negozio digitale di Humble Bundle, che propone un vasto catalogo di titoli in offerta per PC con chiavi riscattabili su Steam. Vediamo alcune delle promozioni in vetrina.

Tra le offerte attive in questo momento, troviamo Hogwarts Legacy a 14,99 euro per la versione base o a 17,49 euro per la Deluxe Edition, con uno sconto del 75% su entrambe. Proseguiamo con Manor Lords a 27,99 euro, anziché 39,99 euro, mentre Warhammer 40.000: Space Marine 2 è sceso da 59,99 a 38,99 euro.