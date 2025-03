MacBook Air M4 è ufficiale: specifiche e prezzi del nuovo modello compatto

MacBook Air M4: le specifiche tecniche

Il nuovo MacBook Air M4 offre un display Liquid Retina e sarà disponibile nei tagli da 13 e 15 pollici di diagonale, in base alle preferenze del singolo utente. Una delle caratteristiche salienti del nuovo modello di MacBook Air risiede senz'ombra di dubbio nell'implementazione del chip proprietario M4 con CPU da 10 core e GPU a 8 core accompagnato da 16 GB di RAM, che a detta della compagnia offre fino al doppio delle prestazioni registrate dal chip M1. Nello specifico, il chip M4 consentirà il pieno supporto ad Apple Intelligence, l'intelligenza artificiale proprietaria della compagnia che farà il suo debutto in Italia nel mese di aprile, grazie all'utilizzo di un Neural Engine a 16 core ancor più veloce: questo permetterà di accedere a diverse funzionalità, come l'upscaling di immagini con AI o l'esecuzione di modelli linguistici di grandi dimensioni.

MacBook Air M4 (colorazione Celeste)

Miglioramenti previsti anche per l'autonomia, con una batteria in grado di garantire fino a 18 ore totali di schermo attivo. A questa si affianca poi la ricarica rapida, che permette di ricaricare la batteria al 50% nel giro di circa 30 minuti. Il nuovo MacBook Air M4 offre inoltre due porte Thunderbolt 4, che permettono di collegare facilmente dispositivi ad alta connettività, oltre al supporto alla connettività Wi-Fi 6E per una maggiore velocità in download e in upload. Tra le novità più importanti menzioniamo anche l'introduzione dell'inedita colorazione Celeste, che va ad affiancarsi alle colorazioni Galassia, Argento e Mezzanotte già viste nelle precedenti generazioni del modello.