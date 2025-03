Apple ha annunciato i nuovi iPad 11 e iPad Air con chip M3: caratteristiche e prezzi dei tablet rinnovati

iPad Air con chip M3

Contestualmente alla presentazione di iPad 11, Apple ha annunciato anche il nuovo iPad Air nei due modelli da 11 e 13 pollici, aggiornati con il chip M3 e dunque di nuova generazione, anche questi con il supporto per Apple Intelligence.

iPad Air con chip M3 e nuova Magic Keyboard

Il passaggio al nuovo SoC rappresenta un notevole balzo in avanti sul fronte delle prestazioni ovviamente, con il nuovo iPad Air che si presenta quasi due volte più veloce rispetto a quello precedente, dotato di chip M1, mentre l'avanzamento è di quasi 3,5 volte rispetto ai chip A14 Bionic.

Anche qui, il supporto per Apple Intelligence consente l'utilizzo di diversi strumenti come Image Playground per la creazione di immagini personalizzate e varie soluzioni per il ritocco e modifica delle foto.

Il nuovo iPad Air supporta un nuovo modello di Magic Keyboard presentato proprio oggi, con connessione magnetica dotata di cerniera in alluminio e connettore USB-C.

Vediamo dunque le specifiche tecniche del nuovo iPad Air con chip M3:

Dimensioni - iPad Air 11" (178,5 × 247,6 × 6,1 mm, peso 460 g), iPad Air 13" (214,9 × 280,6 × 6,1 mm, peso 616 g)

Display - iPad Air 11": 10,86" Liquid Retina, risoluzione 2360×1640 pixel a 264 ppi, luminosità 500 nit, 60Hz, iPad Air 13": 12,9" Liquid Retina, risoluzione 2732×2048 pixel a 264 ppi, luminosità 600 nit, 60Hz

SoC - Apple M3: CPU 8-core (4 performance + 4 efficiency core), GPU 9-core con ray tracing hardware, Neural Engine 16-core, 8GB di RAM

Colori - Blu, Viola, Galassia, Grigio Siderale

Archivio - 128GB, 256GB, 512GB, 1TB

Porta USB-C 3, AirPlay e AV

Speaker Stereo

Touch ID

Autonomia - Fino a 10 ore in Wi-Fi

Fotocamera - Posteriore: 12MP grandangolo, apertura ƒ/1.8, Focus Pixels, zoom digitale 5x, Smart HDR 4, registrazione video fino a 4K60, anteriore: 12MP Ultra-Wide con Center Stage, apertura ƒ/2.0, Smart HDR 4, registrazione video fino a 1080p60

Accessori - Apple Pencil Pro, Apple Pencil (USB-C), nuova Magic Keyboard

I prezzi di iPad Air con M3 per quanto riguarda il modello con display da 11" partono da 719€ per il 128 GB con WiFi e 889€ per il WiFi+Cell e arrivano a 1.349€ per il modello da 1TB con WiFi e 1.519€ per quello con WiFi+Cell.

Per quanto riguarda il modello con display da 13" partono da 969€ per il 128 GB con Wifi e 1.136 per il WiFi+Cell, arrivando a 1.599€ per il modello da 1 TB con WiFi e 1.769 per il WiFi+Cell. I pre-ordini sono disponibili da oggi con spedizioni a partire dal 12 marzo.