Vediamo i prezzi consigliati in euro delle GPU AMD Radeon 9070 XT e 9070, sempre che riusciate a comprarle

Sono tanti i dettagli necessari per decidere all'acquisto, ma uno di quelli fondamentali è il prezzo . Ora AMD ci ha confermato quali dovrebbero essere i prezzi in euro delle due schede grafiche.

Il mondo dell'hardware PC si evolve continuamente e una delle componenti che i fan dei videogiochi desiderano maggiormente sono le schede grafiche, che si danno una grossa mano nel trarre il meglio dai titoli AAA più recenti pubblicati dai grandi editori. La lotta delle GPU si combatte soprattutto tra AMD e Intel. Parlando di AMD , tra le componenti in arrivo vi sono le Radeon 9070 XT e 9070 .

I prezzi in euro delle GPU AMD

In base al prezzo di vendita consigliato in dollari americani, AMD ci comunica che le schede entry level dovrebbero costare come segue:

AMD Radeon 9070 XT - Prezzo di vendita consigliato: 694,90€

AMD Radeon 9070 - Prezzo di vendita consigliato: 639,00€

AMD Radeon RX 9070 XT promette un incremento delle prestazioni del 42% rispetto a RX 7900 GRE

Ovviamente questi sono solo i "prezzi consigliati", ovvero quelli indicati dalla compagnia. Non è detto che si riesca a ottenere una GPU AMD Radeon 9070 o AMD Radeon 9070 XT al prezzo base, visto che spesso vi sono sovrapprezzi, scarsità di scorte e soprattutto i bagarini potrebbero mettersi in mezzo.

Ricordiamo che queste due GPU sono previste per il 6 marzo e che hanno l'obiettivo di fare competizione con la fascia media di Nvidia, ovvero GeForce RTX 5070. Se volete sapere tutto sulle due schede grafiche, potete fare affidamento al nostro approfondito articolo su AMD Radeon 9070 e 9070 XT.

In chiusura vi segnaliamo che da domani pomeriggio alle 15:00 troverete sulle nostre pagine la recensione della AMD Radeon 9070 XT.