Google disabilita uBlock Origin su Chrome: cosa cambia per gli utenti

Secondo diverse segnalazioni su Reddit e X, Chrome sta disattivando automaticamente le estensioni non compatibili con il nuovo standard. Gli utenti stanno ricevendo una notifica sotto l'icona delle estensioni nella barra degli strumenti, informandoli che l'add-on è stato disattivato perché "non più supportato". A quel punto, l'unica opzione offerta è quella di eliminare o gestire le estensioni.

Google sta proseguendo la disattivazione dell'estensione originale di uBlock Origin per un numero sempre maggiore di utenti Chrome, insieme ad altre estensioni non più supportate con l'introduzione di Manifest V3. Questo cambiamento, secondo Google, ha l'obiettivo di migliorare la privacy e la sicurezza del browser, ma comporta limitazioni significative per gli ad blocker come uBlock Origin, spingendo gli utenti a cercare alternative.

Le conseguenze per gli utenti

Il passaggio da Manifest V2 a Manifest V3 non impatta solo uBlock Origin, ma riguarda tutte le estensioni che non sono state aggiornate al nuovo standard. Per gli utenti di uBlock Origin, la soluzione proposta è il passaggio a uBlock Origin Lite, una versione con capacità di filtro più limitate a causa delle restrizioni imposte dal nuovo Manifest.

Le impostazioni di uBlock Origin Lite

Ma Chrome non è l'unico browser coinvolto in questa transizione. Anche Microsoft Edge, che si basa sulla stessa tecnologia di Chrome, sta rimuovendo il supporto per le estensioni basate su Manifest V2. Il browser Brave, noto per il suo focus sulla privacy, ha dichiarato che potrà garantire solo un supporto limitato alle estensioni ad-blocker.