Astro Bot è un successo, ma Team Asobi avevano già sbancato con Astro Bot Rescue Mission

Come ben sappiamo, Astro Bot è stato un successo di critica e di pubblico, ma la passione del pubblico verso il robottino di PlayStation non è nata certo con il capitolo per PS5. Prima vi è stato Astro's Playroom, ma prima ancora Astro Bot Rescue Mission per PS VR (tramite PS4).

Già tale videogioco è stato un successo commerciale, a quanto pare.