Contenuti gratuiti in arrivo per Astro Bot, tra livelli speedrun e nuovi bot da salvare

In occasione dello State of Play di questa notte Team Asobi ha annunciato l'arrivo nel corso dell'autunno 2024, quindi quello corrente, di un DLC gratuito di Astro Bot, il suo ultimo titolo, che aggiungerà 5 livelli speedrun online e dieci nuovi bot da salvare.

Per l'occasione è stato mostrato anche un breve filmato con degli scampoli di gameplay relativi ai nuovi contenuti, che trovate in giro per la notizia.

Insomma, si tratta di un bel regalo per gli appassionati di Astro Bot, probabilmente il migliore dei giochi first party PlayStation da qualche tempo a questa parte. Attualmente potete giocarci su PS5.

Se vi interessa saperne di più, potete leggere la nostra recensione di Astro Bot in cui abbiamo lodato davvero tantissimo il titolo di Team Asobi.