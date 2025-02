Astro Bot si aggiorna e aggiunge un nuovo livello e un nuovo bot gratuiti

Il nuovo bot di Astro Bot

Il nuovo livello propone come in precedenza anche un nuovo trofeo dedicato. Tutto quello che dovete fare è arrivare al traguardo per ottenerlo. Per quanto riguarda invece il nuovo bot da salvare, si tratta di Jade da Beyond Good & Evil, il franchise di Ubisoft di cui i fan attendono il nuovo gioco da molto tempo oramai.

Come potete vedere nel tweet qui sopra, il personaggio - una volta salvato e portato nella base operativa di Astro Bot - usa la propria fidata fotocamera per cercare di scattare una foto alle talpe che si trovano alle sue spalle. Purtroppo le creaturine sono troppo veloci e si prendono gioco della ragazza, fino a quando non le rubano il dispositivo e invertono le parti, scattandole una fotografia. Come sempre i personaggi di Astro Bot riescono a trasmettere le caratteristiche fondamentali della versione originale con un tocco buffo e allegro.

Ricordiamo poi che sono in arrivo altri due livelli, sempre gratuiti, in Astro Bot. Precisamente possiamo aspettarcene uno il sei marzo e un altro la settimana successiva, il 13 marzo. Tutte le patch del videogioco di piattaforma sono previste sempre per le 15:00 (ora italiana) del giorno di pubblicazione. Ricordiamo anche che è necessario aver completato il gioco per accedere ai livelli extra gratuiti (e ai relativi bot).

Chiudiamo segnalando che Digital Foundry ha analizzato la grafica di Astro Bot su PS5 Pro.