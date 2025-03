Dragon Ball Xenoverse 2 per PS5 in offerta su Amazon

L'offerta su Dragon Ball Xenoverse 2 per PlayStation 5 è imperdibile: disponibile su Amazon a 13,99€, con un risparmio del 30% rispetto al prezzo consigliato di 19,99€. Puoi trovarlo cliccando su questo link o sul bottone qui sotto. Questa edizione per PS5 è venduta e spedita da Amazon, con possibilità di reso gratuito entro 14 giorni. L'offerta attuale lo rende un acquisto perfetto per chi ancora non ha provato Xenoverse 2 o vuole rivivere la storia con miglioramenti grafici e tempi di caricamento ridotti.