Google ha iniziato la fase di disattivazione di uBlock Origin, l'Ad Block più usato su Chrome

Google Chrome ha ufficialmente iniziato la fase di disattivazione per uBlock Origin , una delle estensioni Ad Block più utilizzate dagli utenti per bloccare le pubblicità online. Raymond Hill, lo sviluppatore dell'estensione, ha recentemente pubblicato uno screenshot che mostra come Chrome stia disabilitando automaticamente uBlock Origin, segnalando che l'estensione "non è più supportata".

uBlock Origin Lite sostituisce uBlock Origin su Chrome

Questo cambiamento è il risultato dell'implementazione di Manifest V3, una nuova specifica per le estensioni di Chrome, che introduce regole più rigide per le estensioni Ad Block. uBlock Origin Lite, sviluppato appositamente per funzionare con Manifest V3, è ora disponibile come alternativa. Tuttavia, gli utenti dovranno installare manualmente questa nuova versione poiché, secondo Hill, "è troppo diversa da uBlock Origin per poter essere sostituita automaticamente."

Una schermata di uBlock Origin.

Manifest V3 è un aggiornamento tecnico che modifica significativamente il funzionamento delle estensioni, inclusi gli Ad Block. In pratica, Manifest V3 limita l'uso dell'API di richiesta di rete dichiarativa (DNR), rendendo alcune funzionalità meno efficaci. Questo è particolarmente importante per uBlock Origin Lite, che ha capacità di filtraggio ridotte rispetto alla versione originale. Di conseguenza, uBlock Origin Lite potrebbe non bloccare completamente i contenuti su alcuni siti, specialmente quelli che utilizzano strategie anti-Ad Block.