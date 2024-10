Tomb Raider 1-3 Remastered per Nintendo Switch è in sconto su Amazon Italia

Su Amazon Italia , è possibile acquistare Tomb Raider 1-3 Remastered per Nintendo Switch al prezzo di 30,99€, con uno sconto dell'11% rispetto al prezzo consigliato di 34,99€. Potete trovare il prodotto a questo indirizzo oppure tramite il box qui sotto. Il gioco è venduto e spedito da Amazon Italia , con il reso gratuito entro 30 giorni, e il prezzo è il minimo storico.

Un'edizione per rivivere le avventure di Lara Croft

Questa edizione restaurata include i primi tre capitoli originali di Tomb Raider, insieme alle espansioni The Unfinished Business, The Gold Mask, e The Lost Artifact. Potrai risolvere antichi misteri e scoprire tesori perduti, immergendoti nell'atmosfera classica e rivisitata della saga.

Dopo il ritorno di Lara Croft nella serie animata Netflix, l'archeologa più famosa nel mondo del gaming è pronta a raccontare di nuovo le sue avventure con questa trilogia, in attesa che arrivi la prossima, annunciata di recente.