Arcane Stagione 2 si mostra con un nuovo trailer pieno di azione e armi

Netflix ha pubblicato un nuovo trailer per Arcane Stagione 2, la sua serie animata creata in collaborazione con Riot Games. Il prodotto di animazione, ricordiamo, è basato sull'universo narrativo di League of Legends, il MOBA di Riot Games.

La seconda e ultima stagione di Arcane è in arrivo dal 9 novembre 2024 su Netflix, per tutti gli abbonati. La serie è stata divisa in tre "Atti", che saranno pubblicati a cadenza settimanale. Precisamente parliamo di:

Atto 1 - 9 novembre

Atto 2 - 16 novembre

Atto 3 - 23 novembre

La prima stagione è disponibile già ora su Netflix: avete tutto il tempo per recuperarla in attesa della seconda.