Threads adesso ti permette di sapere chi nel tuo feed è online

Threads, la piattaforma di social media lanciata da Meta, introduce una nuova funzione chiamata "activity status" che consente agli utenti di vedere chi è online in tempo reale. Adam Mosseri, il capo di Threads, ha spiegato in un recente post che l'obiettivo di questa novità è aiutare le persone a trovare facilmente altri utenti con cui interagire in tempo reale. La funzione mostra un'icona di stato accanto alla foto del profilo dell'utente, sia nel feed principale sia direttamente sul loro profilo, rendendo visibile chi è attivo e pronto a conversare.

L'opzione è attivabile Per quanto possa essere utile, Meta ha incluso un'importante opzione di personalizzazione: l'activity status è facoltativo e solo chi ha attivato questa funzione può visualizzare l'attività degli altri. Se un utente decide di mantenere la funzione disattivata, il proprio stato non sarà visibile, offrendo un certo livello di controllo sulla privacy. Questa scelta si allinea con l'approccio di Meta di offrire maggiore flessibilità agli utenti per gestire la loro esperienza social in modo personalizzato. Il post fatto da Adam Mosseri, capo di Threads. Non tutti gli utenti, tuttavia, potranno accedere subito all'activity status. La funzione è attualmente in fase di rollout, e potrebbe non essere disponibile per alcuni utenti immediatamente. Mosseri ha affermato che la funzione sarà progressivamente accessibile a tutti, e ha incoraggiato gli utenti a controllare le impostazioni per vedere quando la novità sarà disponibile sui loro account.