I commenti di Instagram potrebbero arrivare presto su Threads

Nel panorama attuale dei social network, Instagram risulta ad oggi una delle piattaforme con il più ampio bacino d'utenza al mondo. Nel corso degli anni sono state numerose le funzionalità introdotte, come le Instagram Stories, i reel, le note, la condivisione dei brani musicali grazie alla recente collaborazione con Spotify e tanto altro ancora. Nelle ultime ore, in particolare, un'ulteriore novità si sarebbe affacciata su Instagram, aumentando ancor di più l'integrazione con un altro social network in voga nell'ultimo periodo: scopriamola insieme.