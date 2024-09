È spuntato il settantesimo platinatore di Concord e la comunità ci scherza su

Eran 69, eran giovani e forti e ora sono 70. Spigolatrice di Sapri a parte, nelle scorse ore è spuntato il settantesimo platinatore di Concord , il fallimentare hero shooter di Firewalk Studios, esclusivo per PS5 e PC. Come saprete, ha avuto vita breve, tanto che è stato rimosso dal mercato circa due settimane dopo il lancio, generando un enorme vespaio.

Addio meme

Alcuni di quelli che lo hanno acquistato hanno voluto provare lo stesso a platinarlo, suicidandosi nei server di gioco per accumulare punti esperienza più velocemente. Nei giorni scorsi era emerso il numero di chi ce l'ha fatta: 69 persone. A rilevarlo è stato psnprofiles, che monitora gli account PSN registrati sul sito. Peccato che negli scorsi giorni si è registrato un nuovo giocatore che, guarda un po', nel suo profilo ha sbloccato il trofeo platino di Concord.

Ora, dal numero 69 erano nati un'infinità di meme, potete immaginare di che genere (niente di scabrosissimo, non vi preoccupate). Ora però che il numero effettivo di platinatori è cresciuto di un'unità, alcuni disperati sono andati su Reddit per piangere la perdita della loro fonte di divertimento. Alcuni hanno addirittura chiesto la cancellazione del trofeo al nuovo account, fortunatamente in modo scherzoso.

Secondo psnprofiles, il trofeo di platino di Concord è stato sbloccato dallo 0,2% dei possessori del gioco. Insomma, è davvero raro, nonché impossibile da sbloccare in questo momento. Ammirevole, ma anche no, che qualcuno lo abbia ottenuto in sole due settimane.