Xbox ha un problema confermato con il sistema di retro-compatibilità, ma la soluzione è pronta

La questione non ha ancora una spiegazione precisa, ma negli ultimi giorni si sono moltiplicati i casi in cui i giocatori che cercano di installare un gioco retro-compatibile da disco si ritrovano con un generico errore che riporta "problemi nel rilevare questo contenuto".

Che la questione debba essere risolta a breve emerge chiaramente dal fatto che tale aggiustamento pare sia già disponibile per gli iscritti al programma Xbox Insider , e la cosa sembra funzionare, dunque nei prossimi giorni la soluzione dovrebbe essere messa a disposizione per tutti attraverso un aggiornamento ufficiale al software delle console.

Sono già alcuni giorni che diversi utenti Xbox stanno segnalando problemi a far funzionare alcuni vecchi giochi in retro-compatibilità su Xbox One e Xbox Series X|S e la cosa ora è riconosciuta ufficialmente da Microsoft, la quale ha riferito che una soluzione è pronta e in arrivo .

C'è comunque un'altra soluzione utilizzabile subito

Il bug è stato fatto notare a Microsoft, la quale ha di fatto elaborato già una soluzione, che probabilmente richiederà solo alcune ore o giorni aggiuntivi di testing prima di essere pubblicata.

Alcuni giochi in retrocompatibilità su Xbox

La conferma di questo arriva dalle note di un recente aggiornamento dedicato agli Insider Xbox, nelle quali possiamo leggere anche un passaggio in cui viene menzionato l'aggiustamento di un problema in cui giochi Xbox 360 o della prima Xbox non possono essere installati per la presenza di un problema nel rilevare i contenuti.

In attesa che la patch sia messa a disposizione per tutti, c'è comunque un'altra soluzione da poter utilizzare, una sorta di workaround temporaneo che sembra comunque funzionare correttamente: come spiegato dallo sviluppatore Microsoft "OscarK" sul forum ResetEra, sembra che sia necessario abilitare l'Autoplay dei dischi dalle opzioni.

Il percorso da seguire è Impostazioni > Dispositivi e connessioni > Disco > Leggi dischi automaticamente. Questa impostazione dovrebbe risolvere momentaneamente il problema, ma c'è comunque la soluzione ufficiale in arrivo, nel caso non sia già disponibile.