Sono pochi gli eroi che sono riusciti a ottenere il trofeo di platino in Concord prima della cancellazione

Concord è un gioco che a suo modo è entrato nella storia . Attualmente giace morto e per molti è improbabile che ne risentiremo parlare in futuro, anche se non si può mai dire. Comunque sia, prima della cancellazione, alcuni giocatori hanno giocato per ore e ore per riuscire a ottenere il trofeo di platino , ironicamente chiamato "Living Legend" (leggenda vivente). A farcela sono stati in 69 .

Eroi

Quando Sony e lo sviluppatore Firewalk hanno annunciato che Concord sarebbe stato messo offline mentre cercavano "la migliore strada da seguire" per il suo futuro, alcuni giocatori si sono resi conto di essere di fronte alla possibilità di sbloccare uno dei trofei di platino più rari di sempre. Purtroppo per loro avevano solo pochi giorni per farcela.

Pare che lo spettacolo legato ai tentativi sia stato surreale. I giocatori entravano nei server per lanciarsi fuori dalla mappa, così da macinare punti esperienza più velocemente e raggiungere il livello 50, necessario per sbloccare il trofeo.

Venerdì sera i server sono stati chiusi, ma qualcuno ce l'ha fatta: PSN Profiles ha contato 69 trofei platino di Concord sbloccati. C'è da dire che i conti di PSN Profiles potrebbero non essere precisissimi, come specificato dal sito stesso, ma il margine di errore dovrebbe essere molto basso.

In linea di massima, quello di Concord non è il trofeo di platino più raro di sempre, visto che esistono circa 6.000 giochi platinati da meno di 70 giocatori. Parliamo però di giochi molto più vecchi e piccoli, non certo di tripla A esclusivi sviluppati da first party PlayStation. Inoltre, molti di questi non sono stati rimossi dalla vendita ed è quindi ancora possibile platinarli. Il numero di platini di Concord è invece destinato a rimanere fisso per l'eternità, con i profili dei giocatori che vantano il trofeo che diventeranno leggenda. Ma anche no.