Astro Bot non ce la fa a debuttare in vetta alle classifiche giapponesi

Interessanti le classifiche giapponesi di questa settimana, dominate come sempre da Nintendo Switch. Astro Bot non ce l'ha fatta a debuttare in vetta alla classifica software, fermandosi in seconda posizione con 12.672 copie vendute. È stato battuto da Touhou Danmaku Kagura: Phantasia Lost per Nintendo Switch, che ha venduto 16.631 copie. Insomma, una settimana in generale non proprio eccezionale, in cui però PS5 non riesce a infilare il colpaccio con il suo gioco esclusivo.

Da sottolineare che Astro Bot è l'unico gioco per la console di Sony nella top 10, per il resto occupata da giochi per Switch.

Anche in ambito hardware il quadro è più o meno lo stesso, con Nintendo Switch che piazza poco meno di 70.000 unità, mentre PlayStation supera a fatica le 10.000.